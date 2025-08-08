фото: иллюстративное

В селе Мишурин Рог Каменского района на Днепропетровщине зафиксировали случай бешенства у домашней кошки, из-за чего село объявили карантинной зоной сроком на 60 дней.

Животное покусало своего хозяина и его соседа, после чего его поместили на изоляцию. Кошка погибла 22 июля, а лабораторные анализы, проведенные 4 августа, подтвердили наличие вируса бешенства.

Согласно карантинным мерам, жителям Мишуриного Рога запрещено без разрешения ветеринарной службы вывозить или перемещать любых животных. Такие ограничения должны предотвратить распространение болезни среди домашних и диких животных, а также среди людей.

Владельцам животных рекомендуют усилить контроль за их состоянием и соблюдать правила безопасности во избежание дальнейших инцидентов.

Ранее сообщалось, в Сумах зафиксировали случаи укусов двух человек летучими мышами в жилых домах. Они пытались самостоятельно выгнать залетевших в помещение крылатых. Медики предупреждают о возможной опасности заражения бешенством и советуют быть осторожными.