На Днепропетровщине объявили карантин из-за бешенства у домашней кошки
В селе Мишурин Рог ввели карантин
Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.
В селе Мишурин Рог Каменского района на Днепропетровщине зафиксировали случай бешенства у домашней кошки, из-за чего село объявили карантинной зоной сроком на 60 дней.
Животное покусало своего хозяина и его соседа, после чего его поместили на изоляцию. Кошка погибла 22 июля, а лабораторные анализы, проведенные 4 августа, подтвердили наличие вируса бешенства.
Согласно карантинным мерам, жителям Мишуриного Рога запрещено без разрешения ветеринарной службы вывозить или перемещать любых животных. Такие ограничения должны предотвратить распространение болезни среди домашних и диких животных, а также среди людей.
Владельцам животных рекомендуют усилить контроль за их состоянием и соблюдать правила безопасности во избежание дальнейших инцидентов.
