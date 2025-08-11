Фото: Відомо

У Дніпрі в районі яхт-клубу "Січ" зафіксовано інтенсивне "цвітіння" води. Прибережна зона річки перетворилася на каламутну зелену масу з різким запахом, який поєднує аромат перегрітого мулу та хімічних домішок. Місцеві жителі та відвідувачі, які приходять сюди на прогулянки чи катання на човнах, кажуть, що подібної ситуації раніше не бачили.

Вода біля яхт-клубу "Січ" стала каламутною та зеленою

За словами екологів, зміна кольору та запаху води спричинена масовим розмноженням синьо-зелених водоростей - ціанобактерій. Вони утворюють щільну плівку та великі зелені грудки, які перекривають доступ кисню у воду. Це призводить до задухи риби та може стати причиною загибелі інших водних організмів.

Фахівці пояснюють, що основними чинниками поширення ціанобактерій є висока температура повітря, слабка течія, а також забруднення річки стічними водами та залишками добрив. У таких умовах водорості активно розмножуються, а продукти їх життєдіяльності здатні виділяти токсини, небезпечні для людей і тварин.

Екологи попереджають: якщо ситуація не зміниться, ця ділянка річки може стати небезпечною для здоров’я вже найближчим часом. У такому разі відпочинок на воді доведеться відкласти, адже ризики перевищуватимуть користь.

Раніше повідомлялося, влітку 2025 року влада Харкова та області заборонила купання у всіх водоймах через небезпеку вибухонебезпечних предметів і забруднення стічними водами. Попри це, у спекотні дні на популярних міських пляжах продовжують відпочивати десятки людей.