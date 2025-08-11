07:36  11 серпня
На Київщині собака напав на 9-річного хлопчика: поліція відкрила справу
07:14  11 серпня
Смертельна ДТП на Хмельниччині: загинули п’ятеро людей
07:49  11 серпня
На Запорізькому напрямку загинув відомий художник Давид Чичкан
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2025, 10:40

У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води

11 серпня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
Фото: Відомо
Читайте также
на русском языке

Прибережна зона Дніпра біля яхт-клубу "Січ" змінилася до невпізнання

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

У Дніпрі в районі яхт-клубу "Січ" зафіксовано інтенсивне "цвітіння" води. Прибережна зона річки перетворилася на каламутну зелену масу з різким запахом, який поєднує аромат перегрітого мулу та хімічних домішок. Місцеві жителі та відвідувачі, які приходять сюди на прогулянки чи катання на човнах, кажуть, що подібної ситуації раніше не бачили.

Вода біля яхт-клубу "Січ" стала каламутною та зеленою

За словами екологів, зміна кольору та запаху води спричинена масовим розмноженням синьо-зелених водоростей - ціанобактерій. Вони утворюють щільну плівку та великі зелені грудки, які перекривають доступ кисню у воду. Це призводить до задухи риби та може стати причиною загибелі інших водних організмів.

Фахівці пояснюють, що основними чинниками поширення ціанобактерій є висока температура повітря, слабка течія, а також забруднення річки стічними водами та залишками добрив. У таких умовах водорості активно розмножуються, а продукти їх життєдіяльності здатні виділяти токсини, небезпечні для людей і тварин.

Екологи попереджають: якщо ситуація не зміниться, ця ділянка річки може стати небезпечною для здоров’я вже найближчим часом. У такому разі відпочинок на воді доведеться відкласти, адже ризики перевищуватимуть користь.

Раніше повідомлялося, влітку 2025 року влада Харкова та області заборонила купання у всіх водоймах через небезпеку вибухонебезпечних предметів і забруднення стічними водами. Попри це, у спекотні дні на популярних міських пляжах продовжують відпочивати десятки людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро вода яхт-клуб екологія забруднення річка цвітіння води
У Дніпрі обмежать проїзд в районі Центрального мосту: нова схема руху
11 серпня 2025, 08:34
Росія атакувала Дніпро ракетами, Нікопольщину — артилерією: що відомо
09 серпня 2025, 08:52
У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення
08 серпня 2025, 22:44
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54
Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42
На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25
На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20
"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07
Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00
На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54
У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54
Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Сергій Фурса
Всі блоги »