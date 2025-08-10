Фото: ілюстративне

Через загострення бойових дій на Дніпропетровщині Укрзалізниця тимчасово скасувала низку приміських рейсів та змінила маршрути окремих поїздів

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Обмеження стосуються напрямків, що проходять через Синельникове. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями розкладу та перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

До переліку тимчасово скасованих потрапили рейси:

6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;

6272 Синельникове-1 — Самійлівка;

6277 Самійлівка — Дніпро-Головний;

6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;

6148 Чаплине — Демурине;

6141 Чаплине — Дніпро-Головний.

Також не курсуватиме поїзд №7401 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.

Окремі рейси виконуватимуться зі зміною маршруту. Зокрема, поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний замість прямування до Синельникового курсуватиме іншим шляхом. Поїзд №6536 тепер їхатиме за маршрутом Запоріжжя-2 — Славгород-Південний, а раніше скасований №6548/6547 відновлює рух, але з оновленим напрямком Славгород-Південний — Запоріжжя-2.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронів по Синельниківщині сталося кілька пожеж і були зруйновані житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Серед пошкодженого - транспортне підприємство та дві приватні оселі.