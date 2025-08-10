16:09  09 серпня
Stratus в Україні: де виявили новий варіант COVID-19
12:12  09 серпня
Міноборони назвало випадки, коли заброньованих можуть направити на ВЛК
10:11  10 серпня
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2025, 09:32

Укрзалізниця повідомила про зміни в русі поїздів внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині

10 серпня 2025, 09:32
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Через загострення бойових дій на Дніпропетровщині Укрзалізниця тимчасово скасувала низку приміських рейсів та змінила маршрути окремих поїздів

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

Обмеження стосуються напрямків, що проходять через Синельникове. Пасажирів закликають уважно стежити за оновленнями розкладу та перевіряти актуальну інформацію перед поїздкою.

До переліку тимчасово скасованих потрапили рейси:

  • 6107 Синельникове-1 — Дніпро-Головний;
  • 6272 Синельникове-1 — Самійлівка;
  • 6277 Самійлівка — Дніпро-Головний;
  • 6548/6547 Синельникове-1 — Запоріжжя-2;
  • 6148 Чаплине — Демурине;
  • 6141 Чаплине — Дніпро-Головний.
  • Також не курсуватиме поїзд №7401 Синельникове-1 — Дніпро-Головний.

Окремі рейси виконуватимуться зі зміною маршруту. Зокрема, поїзд №7202 Камʼянське-Пасажирське — Дніпро-Головний замість прямування до Синельникового курсуватиме іншим шляхом. Поїзд №6536 тепер їхатиме за маршрутом Запоріжжя-2 — Славгород-Південний, а раніше скасований №6548/6547 відновлює рух, але з оновленим напрямком Славгород-Південний — Запоріжжя-2.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної атаки дронів по Синельниківщині сталося кілька пожеж і були зруйновані житлові будинки та інфраструктурні об'єкти. Серед пошкодженого - транспортне підприємство та дві приватні оселі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Синельникове Укрзализныця поїзд маршрут безпека приміський транспорт
Нічна атака дронів на Синельникове: понівечені будинки та інфраструктура
10 серпня 2025, 09:10
На Волині прикордонники затримали провідника потяга, який намагався вивезти чоловіка до Польщі
08 серпня 2025, 15:56
На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки
08 серпня 2025, 15:05
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
11 серпня Україну накриють грози та шквали: де чекати негоди
10 серпня 2025, 14:19
Телеведучий Орест Дрималовський став новим речником Міноборони
10 серпня 2025, 14:08
Через вибух міни в Одеській області загинуло троє людей, - коментар від правоохоронців
10 серпня 2025, 13:32
Ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі Харківської області: є поранені
10 серпня 2025, 13:05
В Одеській області на березі Затоки стався вибух міни, є постраждалі
10 серпня 2025, 12:41
Фінансування інтеграції в Фінляндії можуть скоротити: що це означає для українських біженців
10 серпня 2025, 12:03
ЗСУ звільнили Безсалівку на Сумщині: скільки втрат зазнав ворог
10 серпня 2025, 11:16
Ворог вдарив по даху будівлі Сумської ОДА: що відомо про ранкову атаку
10 серпня 2025, 10:59
Жінка випала з вікна 9-го поверху в Луцьку: подробиці події
10 серпня 2025, 10:44
5-річний хлопчик з Київщини загубився на пляжі Одещини, пройшовши 8 км
10 серпня 2025, 10:11
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »