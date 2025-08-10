Фото: ілюстративне

У ніч проти неділі російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по Дніпропетровській області

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Під удар потрапила Синельниківщина. У райцентрі сталося кілька пожеж, пошкоджено об'єкти місцевої інфраструктури. Руйнувань зазнало транспортне підприємство, а також два приватні житлові будинки.

Від ворожих обстрілів постраждали і Васильківська та Межівська громади. Тут зафіксовано пошкодження адміністративної будівлі та однієї з приватних осель.

Пожежі та руйнування у Синельниківському районі. Фото: Telegram/Труха Днепр

Напружена ситуація була й на Нікопольщині. Окупанти атакували районний центр, а також Мирівську, Марганецьку та Покровську громади, застосувавши fpv-дрони та важку артилерію. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих серед цивільних.

У Повітряному командуванні повідомили, що під час нічної повітряної тривоги сили ППО знищили 21 ворожий безпілотник.

Нагадаємо, вранці 9 серпня по Дніпру було завдано ракетного удару, внаслідок якого постраждали троє людей - 41-річна жінка та двоє чоловіків віком 21 і 29 років. Того ж дня ворог обстрілював Нікопольщину з важкої артилерії, спричинивши нові руйнування.