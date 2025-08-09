09:51  09 серпня
У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
Будинок відомої рестораторки постраждав внаслідок удару росіян
У Харківській області можуть змінити комендантську годину
09 серпня 2025, 08:52

Росія атакувала Дніпро ракетами, Нікопольщину — артилерією: що відомо

09 серпня 2025, 08:52
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Вранці 9 серпня ворог завдав ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки постраждали троє людей — 41-річна жінка та чоловіки 21 і 29 років

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, усіх доставили до лікарні, їхній стан — середньої тяжкості.

У результаті обстрілу зафіксовано руйнування на території одного з підприємств. Пошкоджені автівки та будівля, яка не використовувалася.

Також спалахнула пожежа, яку вдалося ліквідувати.

Окрім того, агресор продовжив атаки на Нікопольський район, застосовуючи артилерію та ударні дрони. Під удар потрапили Нікополь, Мирівська, Марганецька, Покровська громади.

На жаль, є загибла людина. Ще одна — отримала поранення.

Частково зруйнований приватний будинок, ще шість — пошкоджені. Також знищені дві господарські споруди та пошкоджено лінію електропередач.

За уточненою інформацією, через влучання FPV-дроном по Мирівській громаді вчора ввечері спалахнула господарська споруда. Полум'я рятувальники загасили. Побите авто.

Тривали удари й по Синельниківщині. Там потерпала Межівська громада. По ній противник влучив безпілотниками. Зайнялися приватний і багатоквартирний будинки. Вогонь приборкали.

Нагадаємо, протягом 8 серпня РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади.

