Сегодня РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину

фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Четверо человек пострадали на Днепропетровщине из-за атак РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никопольщину РФ атаковала беспилотниками, обстреливала из артиллерии, сбрасывала боеприпасы из БпЛА. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Пострадали три человека – мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.

На Синельниковщине от атак страдали Межевская, Покровская, Маломихайловская общины. Противник попал БПЛА и КАБом. Там ранена женщина. Вспыхнули автомобили, здание с сеном, сухая трава.

Напомним, 6 августа на Днепропетровщине во время обстрела погибли три человека. В результате вражеского обстрела Никополя 6 августа погибли трое местных жителей - двое мужчин и женщина.