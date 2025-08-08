18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 20:15

Сегодня РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину

08 августа 2025, 20:15
фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)
Четверо человек пострадали на Днепропетровщине из-за атак РФ

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никопольщину РФ атаковала беспилотниками, обстреливала из артиллерии, сбрасывала боеприпасы из БпЛА. Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Пострадали три человека – мужчины 45 и 68 лет и 56-летняя женщина.

На Синельниковщине от атак страдали Межевская, Покровская, Маломихайловская общины. Противник попал БПЛА и КАБом. Там ранена женщина. Вспыхнули автомобили, здание с сеном, сухая трава.

Напомним, 6 августа на Днепропетровщине во время обстрела погибли три человека. В результате вражеского обстрела Никополя 6 августа погибли трое местных жителей - двое мужчин и женщина.

08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
