18:51  08 августа
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
17:12  08 августа
Препятствовал мобилизации: "Свобода" отзовет своего депутата в Ровенской области
15:39  08 августа
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 20:20

В Днепре женщина подала в суд на соседа из-за забора: что произошло

08 августа 2025, 20:20
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепре женщина обратилась в суд из-за слишком высокого забора соседа. Инспекторы перед этим подтвердили, что нарушения действительно есть

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре жительница частного сектора подавала в суд своего соседа. Все началось с того, что она заметила, что в ее комнатах даже днем было темно. В результате стены стали влажными, растения на подоконнике осунулись. Причиной оказалось, что рядом с ее домом сосед установил слишком большой забор.

Женщина хотела решить вопрос мирным путем, однако разговоры не давали результата. Тогда она обратилась в администрацию Шевченковского района Днепровского городского совета и попросила проверить, соответствует ли ограждение установленным нормам.

Инспекторы подтвердили, что забор на границе двух участков был 2 метра в 51 сантиметр высотой. По действующим правилам благоустройства такое ограждение не должно превышать 2 метра, если речь идет о границе между соседними участками. Тогда женщина наняла адвоката и обратилась в суд.

Ее сосед суд проигнорировал. Судья решил, что забор нужно снизить на 51 сантиметр. Также сосед обязал компенсировать женщину более 3 тысяч гривен, которые она потратила на адвоката и судебный сбор.

Напомним, ранее на Днепропетровщине соседи поссорились в драке. Все началось с того, что женщина попросила ее соседей сделать музыку потише. Однако им не понравилось замечание, и они его избили.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
строительство суд Днепропетровская область
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Во многих населенных пунктах Донбасса началась принудительная эвакуация
08 августа 2025, 21:22
Кабмин уволил с должности одного из топ-чиновников
08 августа 2025, 20:56
В Днепре задержали "вора-шопоголика": что ему грозит
08 августа 2025, 20:45
Суд арестовал активы Жеваго из-за долга перед Нацбанком
08 августа 2025, 20:42
Сегодня РФ около 40 раз атаковала Днепропетровщину
08 августа 2025, 20:15
В Одесской области 12-летний мальчик устроил ДТП на мотоцикле
08 августа 2025, 19:41
В Запорожье начали эвакуацию осужденных
08 августа 2025, 19:11
В Украине не будут вводить санкции против российских издательств
08 августа 2025, 18:59
В Херсоне оккупанты атаковали дроном ребенка
08 августа 2025, 18:51
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »