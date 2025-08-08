Иллюстративное фото

В Днепре женщина обратилась в суд из-за слишком высокого забора соседа. Инспекторы перед этим подтвердили, что нарушения действительно есть

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре жительница частного сектора подавала в суд своего соседа. Все началось с того, что она заметила, что в ее комнатах даже днем было темно. В результате стены стали влажными, растения на подоконнике осунулись. Причиной оказалось, что рядом с ее домом сосед установил слишком большой забор.

Женщина хотела решить вопрос мирным путем, однако разговоры не давали результата. Тогда она обратилась в администрацию Шевченковского района Днепровского городского совета и попросила проверить, соответствует ли ограждение установленным нормам.

Инспекторы подтвердили, что забор на границе двух участков был 2 метра в 51 сантиметр высотой. По действующим правилам благоустройства такое ограждение не должно превышать 2 метра, если речь идет о границе между соседними участками. Тогда женщина наняла адвоката и обратилась в суд.

Ее сосед суд проигнорировал. Судья решил, что забор нужно снизить на 51 сантиметр. Также сосед обязал компенсировать женщину более 3 тысяч гривен, которые она потратила на адвоката и судебный сбор.

