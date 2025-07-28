фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Днепре жителя города приговорили к 15 годам заключения за государственную измену

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина собирал и передавал представителям российских спецслужб координаты стратегически важных объектов. Речь идет, в частности, о военных госпиталях, подразделениях терцентров комплектования, блокпостах, административных зданиях и объектах энергетической инфраструктуры, среди которых и тепловая электростанция.

По данным следствия, передача информации производилась через закрытые каналы связи в одном из мессенджеров. Полученные данные могли быть использованы для планирования ракетных ударов по городу и нанесения ущерба силам обороны. Во время обысков у злоумышленника были обнаружены доказательства его связей с врагом и цифровые следы передачи разведданных.

Прокуроры Днепропетровской области доказали вину обвиняемого в суде. Приговор, предусматривающий 15 лет заключения с конфискацией имущества, был подтвержден апелляционной инстанцией и вступил в силу.

Суд признал днепрянина виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве судили айтовца Укртелекома за государственную измену.