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28 июля 2025, 17:32

Пять лет за госизмену: в Днепре осудили мужчину, который готовил удар по ТЭС и госпиталю

28 июля 2025, 17:32
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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В Днепре жителя города приговорили к 15 годам заключения за государственную измену

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Мужчина собирал и передавал представителям российских спецслужб координаты стратегически важных объектов. Речь идет, в частности, о военных госпиталях, подразделениях терцентров комплектования, блокпостах, административных зданиях и объектах энергетической инфраструктуры, среди которых и тепловая электростанция.

По данным следствия, передача информации производилась через закрытые каналы связи в одном из мессенджеров. Полученные данные могли быть использованы для планирования ракетных ударов по городу и нанесения ущерба силам обороны. Во время обысков у злоумышленника были обнаружены доказательства его связей с врагом и цифровые следы передачи разведданных.

Прокуроры Днепропетровской области доказали вину обвиняемого в суде. Приговор, предусматривающий 15 лет заключения с конфискацией имущества, был подтвержден апелляционной инстанцией и вступил в силу.

Суд признал днепрянина виновным по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Напомним, в Киеве судили айтовца Укртелекома за государственную измену.

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