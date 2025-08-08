18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 22:44

У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення

08 серпня 2025, 22:44
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Олександра Кофмана, який два роки очолював "Міністерство закордонних справ" у так званій "ДНР", судили до 15 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

За даними слідства , псевдоміністр координував "зовнішню політику" фейкової республіки та представляв її в публічному просторі.

Судили Кофмана заочно, оскільки він досі живе на окупованій частині Донеччини та не з’являвся на виклики до прокуратури й суду. Інтереси обвинуваченого представляв захисник, якого призначила держава.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Дніпрі місцевого жителя засудили до 15 років ув’язнення за державну зраду. Чоловік збирав та передавав представникам російських спецслужб координати стратегічно важливих об'єктів.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
