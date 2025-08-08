У Дніпрі колишнього "міністра закордонних справ ДНР" засудили до 15 років ув’язнення

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Олександра Кофмана, який два роки очолював "Міністерство закордонних справ" у так званій "ДНР", судили до 15 років позбавлення волі за участь у терористичній організації.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на вирок Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра.

За даними слідства , псевдоміністр координував "зовнішню політику" фейкової республіки та представляв її в публічному просторі.

Судили Кофмана заочно, оскільки він досі живе на окупованій частині Донеччини та не з’являвся на виклики до прокуратури й суду. Інтереси обвинуваченого представляв захисник, якого призначила держава.

Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

