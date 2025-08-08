18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
08 серпня 2025, 20:20

У Дніпрі жінка подала до суду на сусіда через паркан: що сталось

08 серпня 2025, 20:20
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі жінка звернулась до суду через занадто високий паркан сусіда. Інспектори перед цим підтвердили, що порушення дійсно є

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі жителька приватного сектору подавала до суду на свого сусіда. Все почалось з того, що вона помітила, що в її кімнатах навіть вдень було дуже темно. Внаслідок цього стіни стали вологими, рослини на підвіконні змарніли. Причиною виявилось те, що поруч з її будинком сусід встановив надто великий паркан.

Жінка хотіла вирішити питання мирним шляхом, проте розмови не давали результату. Тоді вона звернулась до адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради та попросила перевірити, чи відповідає огорожа встановленим нормам.

Інспектори підтвердили, що паркан на межі двох ділянок був 2 метри 51 сантиметр заввишки. За чинними правилами благоустрою, така огорожа не повинна перевищувати 2 метри, якщо йдеться про межу між сусідніми ділянками. Тоді жінка найняла адвоката та звернулась до суду.

Її сусід суд проігнорував. Суддя вирішив, що паркан потрібно зменшити на 51 сантиметр. Також сусіда зобов'язали компенсувати жінку понад 3 тисячі гривень, які вона витратила на адвоката та судовий збір.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині сусіди посварились до бійки. Все почалось з того, що жінка попросила її сусідів зробити музику тихіше. Проте їм не сподобалось зауваження, і вони її побили.

строительство суд Дніпропетровська область
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
