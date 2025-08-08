Ілюстративне фото

У Дніпрі жінка звернулась до суду через занадто високий паркан сусіда. Інспектори перед цим підтвердили, що порушення дійсно є

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі жителька приватного сектору подавала до суду на свого сусіда. Все почалось з того, що вона помітила, що в її кімнатах навіть вдень було дуже темно. Внаслідок цього стіни стали вологими, рослини на підвіконні змарніли. Причиною виявилось те, що поруч з її будинком сусід встановив надто великий паркан.

Жінка хотіла вирішити питання мирним шляхом, проте розмови не давали результату. Тоді вона звернулась до адміністрації Шевченківського району Дніпровської міської ради та попросила перевірити, чи відповідає огорожа встановленим нормам.

Інспектори підтвердили, що паркан на межі двох ділянок був 2 метри 51 сантиметр заввишки. За чинними правилами благоустрою, така огорожа не повинна перевищувати 2 метри, якщо йдеться про межу між сусідніми ділянками. Тоді жінка найняла адвоката та звернулась до суду.

Її сусід суд проігнорував. Суддя вирішив, що паркан потрібно зменшити на 51 сантиметр. Також сусіда зобов'язали компенсувати жінку понад 3 тисячі гривень, які вона витратила на адвоката та судовий збір.

