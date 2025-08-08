Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину

фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину РФ атакувала безпілотниками, обстрілювала з артилерії, скидала боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

На Синельниківщині від атак потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом. Там поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава.

Нагадаємо, 6 серпня на Дніпропетровщині під час обстрілу загинули троє людей. Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя 6 серпня загинули троє місцевих жителів - двоє чоловіків і жінка.