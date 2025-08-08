18:51  08 серпня
У Херсоні окупанти атакували дроном дитину
17:12  08 серпня
Перешкоджав мобілізації: "Свобода" відкличе свого депутата на Рівненщині
15:39  08 серпня
На Закарпатті прикордонника затримали під час одержання хабаря
UA | RU
UA | RU
08 серпня 2025, 20:15

Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину

08 серпня 2025, 20:15
Читайте также на русском языке
фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Читайте также
на русском языке

Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольщину РФ атакувала безпілотниками, обстрілювала з артилерії, скидала боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.

На Синельниківщині від атак потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом. Там поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава.

Нагадаємо, 6 серпня на Дніпропетровщині під час обстрілу загинули троє людей. Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя 6 серпня загинули троє місцевих жителів - двоє чоловіків і жінка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Лисак Сергій РФ війна обстріли
На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки
08 серпня 2025, 15:05
У Дніпрі вандали пошкодили меморіал жертвам нацизму
08 серпня 2025, 13:50
На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево: одного пасажира деблокували рятувальники
08 серпня 2025, 08:27
Всі новини »
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
Стало відомо, коли може відбутися зустріч Трампа і Путіна
08 серпня 2025, 21:50
У багатьох населених пунктах Донеччини почалась примусова евакуація
08 серпня 2025, 21:22
Кабмін звільнив із посади одного з топпосадовців
08 серпня 2025, 20:56
У Дніпрі затримали "крадія-шопоголіка": що йому загрожує
08 серпня 2025, 20:45
Суд арештував активи Жеваго через борг перед Нацбанком
08 серпня 2025, 20:42
У Дніпрі жінка подала до суду на сусіда через паркан: що сталось
08 серпня 2025, 20:20
На Одещині 12-річний хлопчик влаштував ДТП на мотоциклі
08 серпня 2025, 19:41
На Запоріжжі почали евакуацію засуджених
08 серпня 2025, 19:11
В Україні не будуть вводити санкції проти російських видавництв
08 серпня 2025, 18:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі публікації »
Валерій Чалий
Вадим Денисенко
Олексій Гончаренко
Всі блоги »