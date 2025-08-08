Сьогодні РФ близько 40 разів атакувала Дніпропетровщину
Четверо людей постраждали на Дніпропетровщині через атаки РФ
Як передає RegioNews, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Нікопольщину РФ атакувала безпілотниками, обстрілювала з артилерії, скидала боєприпаси з БпЛА. Під ударом були Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська і Червоногригорівська громади. Постраждали троє людей – чоловіки 45 та 68 років і 56-річна жінка.
На Синельниківщині від атак потерпали Межівська, Покровська, Маломихайлівська громади. Противник влучив БпЛА та КАБом. Там поранена жінка. Спалахнули авто, будівля із сіном, суха трава.
Нагадаємо, 6 серпня на Дніпропетровщині під час обстрілу загинули троє людей. Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя 6 серпня загинули троє місцевих жителів - двоє чоловіків і жінка.