У Кривому Розі зафіксовано потужний смерч в районі кар'єру
У Кривому Розі зафіксували смерч, який привернув увагу місцевих жителів і викликав жваве обговорення в соцмережах
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.
У Кривому Розі місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища - поблизу Першотравневого кар'єру у Тернівському районі зафіксували смерч. Це рідкісне метеорологічне явище викликало неабиякий інтерес серед криворіжців.
Знімки і відео смерчу швидко поширилися у соцмережах, де люди активно обговорюють побачене.
Смерчі зазвичай виникають у теплу пору року і супроводжуються сильним вітром, який може спричинити пошкодження. На щастя, цього разу інформації про руйнування або постраждалих немає.
Нагадуємо, що 6 серпня у Дніпрі зафіксували міні-смерч, який пронісся житловим районом міста, пошкодивши торгові ятки та автомобілі. Місцеві мешканці зняли відео вихору, яке миттєво стало популярним у соцмережах, викликавши хвилю обговорень.