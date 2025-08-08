Скріншот із відео

У Кривому Розі зафіксували смерч, який привернув увагу місцевих жителів і викликав жваве обговорення в соцмережах

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Кривому Розі місцеві жителі стали свідками незвичайного природного явища - поблизу Першотравневого кар'єру у Тернівському районі зафіксували смерч. Це рідкісне метеорологічне явище викликало неабиякий інтерес серед криворіжців.

Знімки і відео смерчу швидко поширилися у соцмережах, де люди активно обговорюють побачене.

Смерчі зазвичай виникають у теплу пору року і супроводжуються сильним вітром, який може спричинити пошкодження. На щастя, цього разу інформації про руйнування або постраждалих немає.

Нагадуємо, що 6 серпня у Дніпрі зафіксували міні-смерч, який пронісся житловим районом міста, пошкодивши торгові ятки та автомобілі. Місцеві мешканці зняли відео вихору, яке миттєво стало популярним у соцмережах, викликавши хвилю обговорень.