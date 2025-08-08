Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці викрили схему, за якою військовозобов’язаним чоловікам пропонували фіктивні медичні документи для відстрочки від мобілізації

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За інформацією слідства, у незаконній діяльності підозрюють лікаря-терапевта одного з місцевих медзакладів та його знайомого.

Слідчі встановили, що мешканець Кривого Рогу шукав охочих "вирішити питання" зі службою в армії. За гроші він пропонував організувати підроблені медичні висновки. До схеми залучили лікаря, який мав вплинути на завідувача неврологічним відділенням, аби "пацієнт" нібито проходив стаціонарне лікування та обстеження. У підсумку йому мали видати фальшивий висновок про непридатність до військової служби.

Правоохоронці затримали підозрюваних після отримання грошей

Свої "послуги" фігуранти оцінили у 5 тисяч доларів США. Після отримання всієї суми їх затримали правоохоронці відповідно до ст. 208 КПК України. Під час обшуків вилучили медичну документацію, чорнові записи та грошові кошти.

Вилучено документи, записи та готівку

Підозрюваним інкримінують зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Прокурори вже скерували до суду клопотання про обрання запобіжних заходів і відсторонення медика від роботи.

Раніше повідомлялося, вчителі стикаються з труднощами під час оформлення відстрочки від мобілізації через застосунок Резерв+. Як пояснили у відомстві, скористатися цією функцією можуть лише ті педагоги й науковці, дані про яких внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.