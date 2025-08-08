фото: ілюстративне

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У селі Мишурин Ріг Кам’янського району на Дніпропетровщині зафіксували випадок сказу у домашньої кішки, через що село оголосили карантинною зоною терміном на 60 днів.

Тварина покусала свого господаря та його сусіда, після чого її помістили на ізоляцію. Кішка загинула 22 липня, а лабораторні аналізи, проведені 4 серпня, підтвердили наявність вірусу сказу.

Відповідно до карантинних заходів, мешканцям Мишуриного Рогу заборонено без дозволу ветеринарної служби вивозити або переміщувати будь-яких тварин. Такі обмеження мають запобігти поширенню хвороби серед домашніх і диких тварин, а також серед людей.

Власникам тварин рекомендують посилити контроль за їхнім станом і дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути подальших інцидентів.

Раніше повідомлялося, у Сумах зафіксували випадки укусів двох людей кажанами в житлових будинках. Вони намагалися самотужки вигнати крилатих, що залетіли в приміщення. Медики попереджають про можливу небезпеку зараження сказом і радять бути обережними.