09:59  08 серпня
У Києві п'яний водій влетів у дерево: постраждали дві жінки
06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
08 серпня 2025, 15:05

На Дніпропетровщині оголосили карантин через випадок сказу у домашньої кішки

08 серпня 2025, 15:05
фото: ілюстративне
У селі Мишурин Ріг запровадили карантин

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У селі Мишурин Ріг Кам’янського району на Дніпропетровщині зафіксували випадок сказу у домашньої кішки, через що село оголосили карантинною зоною терміном на 60 днів.

Тварина покусала свого господаря та його сусіда, після чого її помістили на ізоляцію. Кішка загинула 22 липня, а лабораторні аналізи, проведені 4 серпня, підтвердили наявність вірусу сказу.

Відповідно до карантинних заходів, мешканцям Мишуриного Рогу заборонено без дозволу ветеринарної служби вивозити або переміщувати будь-яких тварин. Такі обмеження мають запобігти поширенню хвороби серед домашніх і диких тварин, а також серед людей.

Власникам тварин рекомендують посилити контроль за їхнім станом і дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути подальших інцидентів.

Раніше повідомлялося, у Сумах зафіксували випадки укусів двох людей кажанами в житлових будинках. Вони намагалися самотужки вигнати крилатих, що залетіли в приміщення. Медики попереджають про можливу небезпеку зараження сказом і радять бути обережними.

Дніпропетровська область сказ карантин кішка ветеринарна служба безпека
08 серпня 2025
07 серпня 2025
