Фото: Відомо

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

Невідомі зловмисники відламали кисть лівої руки скульптури, яка символізує пам’ять понад 20 тисяч мирних жителів, розстріляних нацистами під час окупації міста у 1941–1943 роках.

Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння через цей акт вандалізму та припускають, що пошкоджену частину пам’ятника могли мати намір здати на металобрухт. Такі дії викликали обурення у громаді, адже меморіал є важливим символом пам’яті про трагедію Дніпра у часи Другої світової війни.

Відламали кисть лівої руки скульптури

Місцеві активісти у соцмережах закликають посилити охорону пам’ятників і пам’ятних місць, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Раніше повідомлялося про масове знищення вуличних піаніно в одному з центральних парків Дніпра. На інструментах, що стояли на відкритих майданчиках парку, могли вільно грати всі охочі. Їх залишки зібрали в одному місці, але їхня доля залишається невизначеною.