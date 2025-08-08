У Дніпрі вандали пошкодили меморіал жертвам нацизму
Меморіал, присвячений жертвам нацизму, розташований на вулиці Янгеля, 35
Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.
Невідомі зловмисники відламали кисть лівої руки скульптури, яка символізує пам’ять понад 20 тисяч мирних жителів, розстріляних нацистами під час окупації міста у 1941–1943 роках.
Місцеві мешканці висловлюють занепокоєння через цей акт вандалізму та припускають, що пошкоджену частину пам’ятника могли мати намір здати на металобрухт. Такі дії викликали обурення у громаді, адже меморіал є важливим символом пам’яті про трагедію Дніпра у часи Другої світової війни.
Місцеві активісти у соцмережах закликають посилити охорону пам’ятників і пам’ятних місць, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.
Раніше повідомлялося про масове знищення вуличних піаніно в одному з центральних парків Дніпра. На інструментах, що стояли на відкритих майданчиках парку, могли вільно грати всі охочі. Їх залишки зібрали в одному місці, але їхня доля залишається невизначеною.