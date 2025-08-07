Ілюстративне фото

У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ударів росіян 7 серпня. Внаслідок атаки ворога стались пожежі, пошкоджені будівлі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня росіяни завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Зокрема, влучення були у Нікополі, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 магазини, багатоповерхівка, 10 сонячних панелей, надвірна споруда, гараж, парник і мікроавтобус.

Також російські безпілотники атакували Синельниківщину. У Межівській громаді отримав поранення 44-річний чоловік. Пошкоджені автомобілі. У самому Синельниковому внаслідок атаки ворога пошкоджена адміністративна будівля. На місцях ударів стались пожежі, рятувальники загасили полум'я.

Вдарили росіяни й по Грушівській громаді Криворізького району. Внаслідок удару безпілотника зачепило інфраструктуру.

Нагадаємо, що 3 серпня російські окупанти атакували Херсон дроном-камікадзе. Під удар потрапила 23-річна місцева жителька. Її госпіталізували з вибуховою травмою.