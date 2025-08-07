19:09  07 серпня
У Житомирі затримали підлітків, які вчинили теракт на замовлення РФ
18:11  07 серпня
На Одещині попрощалися з поліцейським, якого застрелили 5 серпня
16:21  07 серпня
У Тернополі невідомі влаштували стрілянину біля дитячого майданчика
UA | RU
UA | RU
07 серпня 2025, 20:45

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений

07 серпня 2025, 20:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Дніпропетровській ОВА розповіли про наслідки ударів росіян 7 серпня. Внаслідок атаки ворога стались пожежі, пошкоджені будівлі

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня росіяни завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області. Зокрема, влучення були у Нікополі, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Внаслідок обстрілу пошкоджені 2 магазини, багатоповерхівка, 10 сонячних панелей, надвірна споруда, гараж, парник і мікроавтобус.

Також російські безпілотники атакували Синельниківщину. У Межівській громаді отримав поранення 44-річний чоловік. Пошкоджені автомобілі. У самому Синельниковому внаслідок атаки ворога пошкоджена адміністративна будівля. На місцях ударів стались пожежі, рятувальники загасили полум'я.

Вдарили росіяни й по Грушівській громаді Криворізького району. Внаслідок удару безпілотника зачепило інфраструктуру.

Нагадаємо, що 3 серпня російські окупанти атакували Херсон дроном-камікадзе. Під удар потрапила 23-річна місцева жителька. Її госпіталізували з вибуховою травмою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обстріли окупанти Дніпропетровська область
Росіяни атакували Донеччину: є поранені
07 серпня 2025, 20:34
Росіяни обстріляли Суми та громаду: пошкоджені будинки, є поранений
07 серпня 2025, 07:50
Росіяни розстріляли авто ДСНС у Нікополі: загинув 23-річний рятувальник
07 серпня 2025, 07:08
Всі новини »
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
За підозрюваного у корупції ексголову Луганської ОВА Гайдая внесли заставу в розмірі 10 млн грн
07 серпня 2025, 22:25
На Закарпатті медики врятували зір хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм
07 серпня 2025, 22:13
Між Києвом і Бухарестом запустять прямий потяг
07 серпня 2025, 21:49
У Харкові судили військового, який втік зі служби
07 серпня 2025, 21:14
45-річному жителю Одещини, який смертельно поранив поліцейського, загрожує довічне ув’язнення
07 серпня 2025, 20:54
Стало відомо, які пункти пропуску на Львівщині найбільш завантажені
07 серпня 2025, 20:49
Росіяни атакували Донеччину: є поранені
07 серпня 2025, 20:34
Продовжуємо жити в цих переговорних гойдалках
07 серпня 2025, 20:15
"Ніхто нікого не інформував до реалізації": керівник САП Клименко розповів про обшуки в Нацгвардії
07 серпня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »