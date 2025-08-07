12:43  07 серпня
У Черкасах із МакДональдса винесли пораненого на ношах
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули мотоцикліст і пішохід
В Україні — надзвичайний рівень пожежної небезпеки: які області у зоні ризику
07 серпня 2025, 15:41

У Кам’янському онук вбив бабусю швейною машинкою під час сварки

07 серпня 2025, 15:41
Фото: Національна поліція України
Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідної бабусі

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 5 серпня в одній із квартир міста, де потерпіла проживала разом із онуком. За попередніми даними, між родичами виникла сварка, в ході якої чоловік завдав пенсіонерці смертельні удари швейною машинкою.

Підозрюваний перебуває під вартою

Після конфлікту 72-річна жінка померла на місці від отриманих травм. Правоохоронці з відділення поліції №2 Кам’янського районного управління оперативно затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Квартира, де сталася трагедія, опечатана

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину в межах досудового розслідування.

Раніше повідомлялося, на Хмельниччині сталася трагедія під час побутового конфлікту. Унаслідок інциденту загинув чоловік, а його співмешканка отримала термін ув'язнення та зобов'язання виплатити понад 1 мільйон гривень.

06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
