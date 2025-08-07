Фото: Національна поліція України

Поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві рідної бабусі

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області, передає RegioNews.

Трагедія сталася 5 серпня в одній із квартир міста, де потерпіла проживала разом із онуком. За попередніми даними, між родичами виникла сварка, в ході якої чоловік завдав пенсіонерці смертельні удари швейною машинкою.

Підозрюваний перебуває під вартою

Після конфлікту 72-річна жінка померла на місці від отриманих травм. Правоохоронці з відділення поліції №2 Кам’янського районного управління оперативно затримали підозрюваного відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Квартира, де сталася трагедія, опечатана

За процесуального керівництва Кам’янської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини злочину в межах досудового розслідування.

