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Чоловік випадково виявив немовля, залишене просто на вулиці в пакеті

Про це повідомляють у пресслужбу ГУНП у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

У суботу, 4 серпня, на вулиці Володимира Пилишенка місцевий мешканець виявив новонароджену дитину. Немовля знаходилося у поліетиленовому пакеті та мало при собі плаценту. Чоловік одразу повідомив про подію до поліції.

На виклик прибули слідчо-оперативна група та співробітники ювенальної превенції. Поліцейські надали первинну допомогу, зафіксували пуповину і передали хлопчика медикам. Дитину госпіталізували до медичного закладу. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів, її стан оцінюється як стабільний.

У ході оперативних дій правоохоронці встановили ймовірну матір немовляти. Нею виявилася 24-річна місцева жителька, яка мешкає неподалік місця події. Її також доставили до лікарні для огляду. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України - залишення в небезпеці. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, а також мотиви вчинку жінки.

Раніше повідомлялося, у місті Богуслав на Київщині батьки залишили новонародженого хлопчика просто на вулиці в господарській сумці. Горе-подружжю загрожує до трьох років позбавлення волі.