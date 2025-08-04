13:00  04 августа
Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
11:53  04 августа
Сергей Притула снова стал отцом и показал первые фото с ребенком
08:24  04 августа
В Харькове мужчина стрелял в ветерана ВСУ: нападавшего задержали
UA | RU
UA | RU
04 августа 2025, 12:35

На Буковине будут судить агентов-наркодельцов, которые готовили теракт против полицейских

04 августа 2025, 12:35
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили двух буковинцев, готовивших подрыв полицейских по заданию иностранной спецслужбы

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Черновицкой области перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в сотрудничестве с вражескими спецслужбами и подготовке теракта против полицейских. Согласно данным следствия, мужчины самостоятельно изготовили взрывное устройство и планировали взорвать его, когда на место прибудут правоохранители. Для этого они сделали фейковый вызов на линию "102", чтобы заманить полицейских в заранее выбранное место.

Подозреваемые готовили взрывчатку для теракта

Помимо подготовки теракта установлено, что обвиняемые занимались изготовлением и сбытом наркотических веществ. Следователи собрали доказательства причастности к обоим преступлениям, в том числе материалы, подтверждающие связь с представителями спецслужб страны-агрессора.

Обвинительный акт уже направлен в суд. По инкриминируемым статьям уголовного законодательства фигурантам грозит строжайшее наказание - пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разоблачили агентов ФСБ, которые планировали совершить двойной взрыв вблизи областного территориального центра комплектования. По версии следствия, целью злоумышленников было причинить как можно больший ущерб и спровоцировать дестабилизацию ситуации в прифронтовом регионе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики теракт арест Буковина взрыв задержание взрывчатка
Новые "Шахеды" смогут разрушать дома до 5-го этажа, - командир ВСУ Ярославский
04 августа 2025, 11:25
СБУ задержала "крота" российского ГРУ в Госспецтрансслужбе Минобороны
04 августа 2025, 10:28
РФ атаковала Украину дронами-камикадзе: где раздавались взрывы
04 августа 2025, 07:12
Все новости »
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
В Тернополе мужчина после конфликта с бывшей женой поджег ее дом
04 августа 2025, 14:22
На Буковине мужчина два года содержал нелегальное игорное заведение: приговор суда
04 августа 2025, 14:20
Масштабный пожар в частной пекарне Кривого Рога: погибли по меньшей мере три человека
04 августа 2025, 14:05
В Тернопольской области водитель BMW сбил 16-летнего парня
04 августа 2025, 13:59
В Крыму уничтожены российские самолеты: беспилотники СБУ атаковали аэродром "Саки"
04 августа 2025, 13:57
Колесо отлетело и убило 15-летнего велосипедиста: на Черниговщине задержали 20-летнего водителя легковушки
04 августа 2025, 13:50
Дрон попал в дом на Никопольщине – пострадали мать и младенец, обнародованы фото последствий
04 августа 2025, 13:49
Историческое золото: 16-летний украинец победил в "Формуле-4" в Италии
04 августа 2025, 13:36
В Святошинском районе Киева обнаружили мину на детской площадке
04 августа 2025, 13:22
В Карпатах травмировался турист из Николаева – ему помогли спасатели
04 августа 2025, 13:17
04 августа 2025
Пограничники показали уничтожение техники оккупантов на Харьковщине
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
Все видео »
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »