фото: Национальная полиция Украины

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Черновицкой области перед судом предстанут двое местных жителей, которых обвиняют в сотрудничестве с вражескими спецслужбами и подготовке теракта против полицейских. Согласно данным следствия, мужчины самостоятельно изготовили взрывное устройство и планировали взорвать его, когда на место прибудут правоохранители. Для этого они сделали фейковый вызов на линию "102", чтобы заманить полицейских в заранее выбранное место.

Подозреваемые готовили взрывчатку для теракта

Помимо подготовки теракта установлено, что обвиняемые занимались изготовлением и сбытом наркотических веществ. Следователи собрали доказательства причастности к обоим преступлениям, в том числе материалы, подтверждающие связь с представителями спецслужб страны-агрессора.

Обвинительный акт уже направлен в суд. По инкриминируемым статьям уголовного законодательства фигурантам грозит строжайшее наказание - пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители разоблачили агентов ФСБ, которые планировали совершить двойной взрыв вблизи областного территориального центра комплектования. По версии следствия, целью злоумышленников было причинить как можно больший ущерб и спровоцировать дестабилизацию ситуации в прифронтовом регионе.