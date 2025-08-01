Фото: Служба безопасности Украины

В Одессе вынесен приговор женщине, которая сотрудничала с российскими спецслужбами и передавала координаты для ударов по городу

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает RegioNews.

По данным Службы безопасности Украины, ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Следствие установило, что 39-летняя безработная жительница Одессы согласилась работать на ФСБ. Она передавала информацию о военных объектах, в частности местах дислокации морской пехоты, пограничников и территориальных центров комплектования. Для сбора данных женщина использовала телефон, которым фотографировала объекты во время прогулок с шестилетним сыном, после чего наносила координаты на карты.

Контрразведка задокументировала, что агент поддерживала связь с куратором через мессенджеры и получала от него "гарантии" помощи с выездом в Россию в случае успешного выполнения заданий. Ее деятельность должна была способствовать ракетно-дроновым атакам по Одессе. Во время обысков правоохранители изъяли технику, с помощью которой она контактировала с представителями ФСБ.

Собранные СБУ доказательства стали основанием для судебного разбирательства. Женщину признали виновной в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК). Расследование проводилось под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, в Харькове задержали агента ФСБ, наводившего удары по энергоинфраструктуре города. Служба безопасности предотвратила очередную попытку РФ разрушить энергетическую инфраструктуру Харькова и сорвать подготовку города к новому отопительному сезону.