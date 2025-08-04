Фото: СБУ

Правоохоронці затримали жінку, яка планувала теракт у Дніпрі. Завдання вона отримувала від російських кураторів онлайн

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці затримали російську агентку, яка готувала теракт у центрі Дніпра. 29-річна наркозалежна родом з Вінниці знайшла "підробіток" у месенджері. Росіяни "відрядили" її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій.

Після цього жінка отримала нове завдання: приїхати до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі й провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де ворог планував підрив.

Жінка шукала біля місця запланованого теракту місце для тайника. Потім безпосередній виконавець мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови й активувати.

Співробітники СБУ вилучили зі схованки вибуховий пристрій, знешкодили його, а потім затримали російську агентку, коли вона намагалась втекти з міста. Відомо, що жінка сподівалась переїхати до Одеси, щоб "залягти на дно".

Тепер їй оголосили про підозру. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.