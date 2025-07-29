Фото: ГСЧС

В результате баллистики в Каменском пострадал роддом. В сети показали, как сейчас выглядит здание

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В соцсетях показали, как выглядит роддом в Каменском после баллистической атаки. Медики рассказали, что им удалось эвакуировать девять рожениц с девятью младенцами. Они целые и невредимые.

В настоящее время все необходимые службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, что в ночь на 29 июля российские войска нанесли удар по Каменскому. Повреждения получили роддом и отделение больницы. Три человека погибли. Еще пять человек получили ранения.