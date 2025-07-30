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30 июля 2025, 16:47

"Начала истекать кровью": раненую беременную из Каменского спасают в больнице Днепра

30 июля 2025, 16:47
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фото: Facebook / Сергей Рыженко
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В результате вражеского обстрела Каменского тяжелое ранение получила беременная женщина

Об этом сообщает генеральный директор учреждения, передает RegioNews.

Ее доставили в Днепр, где медики местной больницы провели сверхсложную операцию.

Пациентка, 27-летняя Екатерина, в момент госпитализации находилась в крайне тяжелом состоянии. В результате минно-взрывного ранения у нее были повреждены мозговые сосуды, диагностированы гематома и осколочные поражения костей черепа. Во время нескольких часов оперативного вмешательства хирурги изъяли металлический осколок, остановили кровотечение, выполнили пластику оболочек мозга и кожи.

Несмотря на сложность травмы и высокий риск жизни, врачам удалось стабилизировать состояние пациентки. Сейчас она приходит в себя, общается с родными и находится под постоянным наблюдением медиков. По словам врачей, ближайшие дни будут решающими для ее полного выздоровления.

Медики отмечают, что удалось сохранить не только жизнь самой женщины, но и ее нерожденного ребенка. Как отметил руководитель больницы, шансов на спасение было мало, однако командная работа врачей дала положительный результат.

Напомним об ударе по Каменскому: количество пострадавших увеличилось, в тяжелом состоянии беременна женщина. В результате ночной атаки на Каменское пострадали 22 местных жителя. Ранее сообщалось, спасатели показали последствия ракетного удара по Каменскому.

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Каменское Днепропетровская область беременная женщина Операция больница ракетный удар война обстрел
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