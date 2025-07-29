Россияне ударили ракетами по Каменскому: есть погибшие и раненые, среди них – беременная женщина

фото: Сергей Лысак

Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Из-за обстрелов повреждены роддом и отделение городской больницы. Два человека погибли, еще пятеро – ранены

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.

"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременна. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.