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29 июля 2025, 07:45

Россияне ударили ракетами по Каменскому: есть погибшие и раненые, среди них – беременная женщина

29 июля 2025, 07:45
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фото: Сергей Лысак
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Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Из-за обстрелов повреждены роддом и отделение городской больницы. Два человека погибли, еще пятеро – ранены

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.

"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременна. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в течение дня 28 июля российские войска нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам. Ранения получили три человека.

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война погибшие оккупанты Днепропетровская область ракетный удар пострадавшие Каменское Сергей Лысак
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