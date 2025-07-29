Россияне ударили ракетами по Каменскому: есть погибшие и раненые, среди них – беременная женщина
Сегодня ночью россияне нанесли ракетный удар по Каменскому на Днепропетровщине. Из-за обстрелов повреждены роддом и отделение городской больницы. Два человека погибли, еще пятеро – ранены
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
В городе частично разрушено не эксплуатировавшееся трехэтажное здание.
"Погибли два человека. Еще пятеро пострадавших. Две женщины - "тяжелые". Одна из них - беременна. Трое пациентов в состоянии средней тяжести", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в течение дня 28 июля российские войска нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам. Ранения получили три человека.
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