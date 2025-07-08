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Россияне отправляют украинских детей в лагеря в оккупированном Крыму. Там они занимаются русификацией детей

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Россия депортирует украинских детей в лагеря для милитаризации и русификации. По данным Института изучения войны (ISW), российский "Росэнергоатом" финансирует пребывание около 2 тысяч детей из временно оккупированного Энергодара в летних лагерях "Мандарин" и "I-Camp" в аннексированном Крыму.

В частности, в прошлом году для детей организовали "научную смену". Там их обучали основам ИТ и программированию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты привлекают детей к патрулированию вместе с представителям росгвардии. То есть, россияне используют детей как рабочую силу, и при этом нормализуют вооруженное присутствие в детском возрасте.