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У Дніпрі в садочку хлопчик отримав травми. Однак, за словами його батьків, йому не викликали медиків

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

В одному з комунальних дитячих садочків Дніпра дитина отримала порізи. Це сталось через падіння на скло. За словами батьків, допомогу вчасно не викликали. При цьому заклад поки що ситуацію не коментував.

За словами матері п'ятирічного хлопчика, під час евакуації дітей в укриття, дитина послизнулася, вдарилася об скляну поверхню та отримала серйозні порізи обох рук. Жінка зазначила, що вихователі не викликали "швидку допомогу", хоча в дитини була сильна кровотеча.

Поранений хлопчик отримав дев'ять порізів, на які йому наклали шви — три на правій і шість на лівій руці. Батьки дитини розповіли, що дитячий садок запропонував фінансову допомогу, але офіційних вибачень ще не надходило.

Нагадаємо, в Києві будуть судити виховательку. Їй загрожує позбавлення волі. Судитимуть жінку через інцидент з дитиною: вона спускалась сходами, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.