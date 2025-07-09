12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
10:51  08 липня
Трагічна ДТП на Львівщині: водій наїхав на жінку, яка лежала на дорозі
09:13  08 липня
На Вінниччині з дна річки підняли потопельника
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 02:50

У дитини була кровотеча, а швидку не викликали: у Дніпрі батьки пораненого хлопчика поскаржились на дитячий садок

09 липня 2025, 02:50
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі в садочку хлопчик отримав травми. Однак, за словами його батьків, йому не викликали медиків

Про це повідомляє Відомо, передає RegioNews.

В одному з комунальних дитячих садочків Дніпра дитина отримала порізи. Це сталось через падіння на скло. За словами батьків, допомогу вчасно не викликали. При цьому заклад поки що ситуацію не коментував.

За словами матері п'ятирічного хлопчика, під час евакуації дітей в укриття, дитина послизнулася, вдарилася об скляну поверхню та отримала серйозні порізи обох рук. Жінка зазначила, що вихователі не викликали "швидку допомогу", хоча в дитини була сильна кровотеча.

Поранений хлопчик отримав дев'ять порізів, на які йому наклали шви — три на правій і шість на лівій руці. Батьки дитини розповіли, що дитячий садок запропонував фінансову допомогу, але офіційних вибачень ще не надходило.

Нагадаємо, в Києві будуть судити виховательку. Їй загрожує позбавлення волі. Судитимуть жінку через інцидент з дитиною: вона спускалась сходами, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку. Внаслідок цього дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
діти дитячий садок Дніпро
Понад 2 тисячі дітей з Запорізької області росіяни відправили в табори для мілітаризації - ISW
08 липня 2025, 20:27
Мати стала на захист коханця: в Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побиття вітчима
04 липня 2025, 17:20
У Києві діти допомагають прибирати зруйновану школу після нічної атаки
04 липня 2025, 16:16
Всі новини »
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
27 червня 2025
Трамп і Зеленський на саміті НАТО. Що змінилося у Білому домі та чого чекати українцям від війни
Невже на американського нарциса так вплинув костюм українського президента?
На Миколаївщині на очах у односельців загинув рибалка
09 липня 2025, 05:40
Воїни ССО зайшли з тилу та провели блискавичний наліт на росіян на кордоні
09 липня 2025, 05:05
Акторка Анна Кошмал відповіла на чутки про шлюб з зіркою екранів
09 липня 2025, 04:50
На Миколаївщині 17-річний юнак ледь не зарізав приятеля під час бійки
09 липня 2025, 04:35
Дружина Тімура Мірошниченка пояснила, чому вони змінили ім'я сину
09 липня 2025, 04:05
У Польщі під час фестивалю просто неба покажуть українське сучасне кіно
09 липня 2025, 03:40
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
09 липня 2025, 03:25
Ходив зі зброєю по селу та "здавав" сусідів: в Одесі судили зрадника з Херсонщини
09 липня 2025, 02:40
Світовий успіх: у центрі Парижа український дизайнер оформив 12 вітрин універмагів
09 липня 2025, 02:20
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Михайло Ткач
Віктор Шлінчак
Всі блоги »