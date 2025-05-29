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Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В столице будут судить воспитательницу садика за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Следователи собрали всю доказательную базу и сообщили 46-летней женщине о подозрении по ч. 2 ст. 137 УК Украины — ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровью детей, повлекших тяжкие последствия

В настоящее время обвинительный акт уже отправили в суд. Воспитательница может получить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

Следует отметить, в конце прошлого года работница детского сада, когда спускалась по лестнице, не удержала 2-летнего мальчика, которого держала за руку. В результате ребенок упал на пол и получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Напомним, что также будут судить директора этого частного детского сада. Правоохранители выяснили, что она и ее воспитатели не проходили медицинскую проверку. В 2024 году она заказала для себя и пятерых подчиненных поддельные медицинские книжки.