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Школьники в Киеве активно помогают восстанавливать свою поврежденную во время обстрела школу в Соломенском районе

Об этом сообщает местный Телеграмм-канал "Реальный Киев Украина", передает RegioNews.

В Киеве школьники присоединились к возобновлению своей школы в Соломенском районе, которая пострадала во время ночной атаки. После разрушений дети вместе со взрослыми взялись за уборку территории и устранение последствий обстрела.

По словам местных жителей, несмотря на сложные обстоятельства, учащиеся проявляют ответственность и желание помочь восстановить привычное учебное пространство.

В настоящее время работы по ликвидации последствий продолжаются, коммунальные службы работают над восстановлением поврежденных зданий и инфраструктуры. Поддержка детей и волонтеров помогает ускорить этот процесс, а также укрепляет дух соломенцев.

Ранее сообщалось, Россия снова бьет по спасателям: в Киеве повреждена пожарная часть.