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01 июля 2025, 14:45

В Днепре судили мужчину и женщину, которые помогали организовать теракт

01 июля 2025, 14:45
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В Днепре получили приговор мужчина и женщина, признанные пособниками теракта. При этом они сами признали свою вину полностью

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Днепре судили мужчину и женщину, которые являлись пособниками теракта. В феврале этого года по указанию неизвестного они приехали в Никополь. Там злоумышленники приобрели самодельное устройство взрывного действия. Эту взрывчатку они спрятали в съемной квартире.

Они помогали другому человеку, который судят по отдельному делу именно о взрыве. Поэтому правоохранители квалифицировали их действия как незаконное ношение и хранение взрывного устройства и пособничество в террористическом акте.

Мужчина и женщина заключили сделку и признали вину. Мужчина получил срок заключения 6 лет, а женщина – 5.

Напомним, ранее СБУ сорвала теракт, который должен произойти в Одессе по заказу российских спецслужб. Агент РФ должен был взрывчатку с осколочными элементами поражения на детской площадке в одном из жилых районов Одессы.

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