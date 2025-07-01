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01 июля 2025, 13:12

На Днепропетровщине мужчине сообщили о подозрении за систематическое домашнее насилие над матерью

01 июля 2025, 13:12
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фото: полиция Днепропетровской области
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В городе Самар правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему мужчине за систематическое совершение домашнего насилия

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

По информации следствия, он долгое время морально и физически унижал свою 73-летнюю мать, причиняя ей значительные страдания.

Сотрудники сектора противодействия домашнему насилию Самаровского районного отдела полиции неоднократно документировали факты нарушений. На мужчину составляли административные протоколы по статье 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях, касающихся домашнего насилия.

Несмотря на профилактические меры, беседы, административные взыскания и официальные предупреждения о возможной уголовной ответственности, он продолжал издеваться над матерью.

30 июня следователи официально сообщили мужчине о подозрении по статье 126-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за домашнее насилие.

Напомним, монтажник из Днепра собирал разведданные для россиян: СБУ задержала предателя.

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