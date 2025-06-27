РФ запустила по Украине 363 дрона и 8 ракет: как отработала ПВО
В ночь на 27 июня российская армия атаковала Украину 371 средством воздушного нападения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что оккупанты запустили:
- 363 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов;
- 2 аэробалистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал";
- 6 крылатых ракет "Калибр".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника – 217 сбито огневыми средствами, 148 – локационно потеряно.
Основное направление удара – город Староконстантинов, Хмельницкой области.
Напомним, недавно разведчики показали, как уничтожили российские системы ПВО в Крыму.
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