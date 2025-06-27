Ночной обстрел Киевщины: ранен мужчина, повреждены дома и автомобили

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Россияне в ночь на 27 июня атаковали Киевскую область с использованием беспилотников и ракет. В регионе работали Силы противовоздушной обороны, часть воздушных целей удалось уничтожить

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

По его словам, в результате атаки зафиксированы повреждения в трех районах области. В Фастовском районе ранения получил мужчина 1963 года рождения. Ему предоставили медицинскую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В Бориспольском и Фастовском районах повреждено по одному частному дому. В Белоцерковском районе пострадали помещение шиномонтажа и пять автомобилей.

Объекты критической инфраструктуры не пострадали. Оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним, утром 27 июня, российская авиация атаковала один из населенных пунктов Гуляйпольской общины. В результате авиаудара ранен местный житель.