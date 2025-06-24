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В полиции поделились новыми подробностями о последствиях удара россиян по Днепропетровщине. По словам правоохранителей, они получили уже более 100 заявлений о поврежденном имуществе

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили, что на Днепропетровщине в результате российской атаки пострадали более 200 человек. 17 из них, к сожалению, погибли.

Также полиция получила более 100 заявлений о повреждении имущества в результате ракетных ударов от жителей городов Днепр и Самар. Следователи зафиксировали повреждения более 220 автомобилей и мотоциклов, помещения детской больницы и детского сада, девятиэтажного дома, предприятия.

"В настоящее время правоохранители устанавливают всех пострадавших граждан, документируют последствия ракетных ударов и фиксируют очередные военные преступления агрессора. Работа на местах российской атаки продолжается", - сообщили в полиции.

Утром 24 июня российские военные нанесли ракетный удар по Днепру. В результате вражеской атаки пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители, ранены.

25 июня в Днепре объявлена Днем траура. Также в Кривом Роге в знак солидарности тоже объявили 25 июня Днем траура.