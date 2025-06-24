В Харькове оккупанты атаковали дронами дом депутата областного совета, – СМИ

фото: Харьковская областная прокуратура

Об этом сообщает издание "Думка", передает RegioNews.

По данным журналистов, сегодня ночью в Немышлянском районе российско-иранские дроны типа "Шахед" ("Герань-2") атаковали частный сектор Харькова.

Один из БпЛА значительно повредил жилой дом депутата Харьковского областного совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", бывшего заместителя прокурора Харьковской области Александра Кухаря. В результате взрыва поврежден первый этаж здания и веранду.

Всего на территорию домовладения упали минимум два дрона, один из них не взорвался.

Напомним, ночью 24 июня враг атаковал Харьков семью дронами типа "Шахед". Один из них не взорвался. Известно о пяти пострадавших, среди которых 15-летняя девочка.