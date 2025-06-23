Фото: ОВА

В Одесской ОВА показали фото разрушенной гимназии в результате российского удара. К сожалению, есть погибшие

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Олега Кипера, в результате российского удара в Белгород-Днестровском погибли два человека. Глава ОВА выразил соболезнования родным и близким жертв российской атаки.

"В настоящее время также известно о, по меньшей мере, двенадцати раненых. Трое пострадавших в тяжелом состоянии. Другие ранены, среди которых двое подростков, в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", - сообщил Олег Кипер.

Напомним, днем 23 июня россияне атаковали баллистику Белгород-Днестровский. Сообщалось, что детей в школе, к счастью, не было. Поэтому учащиеся гимназии не пострадали.