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26 мая 2025, 17:57

Плата за негодность: на Днепропетровщине судили врачей ВЛК

26 мая 2025, 17:57
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В Днепропетровской области судили двух женщин, которые являются врачами ВЛК. Они предлагали мужчине за взятку исключить его из военного учета

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Ингулецкий районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области признал виновными двух врачей ВЛК. Выяснилось, что летом 2024 врач-невропатолог сказала гражданину, что они с напарницей могут повлиять на ВЛК. Они предлагали признать мужчину непригодным и исключить из военного учета. "Услуга" стоила 10 тысяч долларов.

Впоследствии мужчину оформили на стационарное лечения в неврологическое отделение больницы, говоря, что фактически находиться он там не должен. Врачи успели за это время получить от "клиента" 2 200 долларов и 5 000 гривен.

На суде врачи признали вину. Им назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сумской области разоблачили медсестру, которая зарабатывала на фиктивных браках для уклонистов. Она искала им женщин с инвалидностью, чтобы те могли жениться и уехать за границу.

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