Подозрение во взятке: мэра Бердичева заключили под стражу с возможностью залога
21 июня в Королевском районном суде Житомира избрали меру пресечения для городского головы Бердичева Сергея Орлюка, подозреваемого в получении неправомерной выгоды
Об этом сообщил корреспондент Суспильного, передает RegioNews.
Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей, в то время как адвокат Сергея Орлюка просил назначить круглосуточный домашний арест.
Судья приняла решение об аресте сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 тысяч рублей, что составляет 242 тыс. 240 грн.
Напомним, 20 июня в Бердичеве задержали мэра Сергея Орлюка по подозрению в вымогательстве и получении взятки. По данным полиции, в авто должностного лица обнаружили валюту.
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