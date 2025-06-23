Подозрение во взятке: мэра Бердичева заключили под стражу с возможностью залога

фото: Суспильное Житомир

21 июня в Королевском районном суде Житомира избрали меру пресечения для городского головы Бердичева Сергея Орлюка, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

Об этом сообщил корреспондент Суспильного, передает RegioNews.

Сторона обвинения настаивала на содержании под стражей, в то время как адвокат Сергея Орлюка просил назначить круглосуточный домашний арест.

Судья приняла решение об аресте сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере 80 тысяч рублей, что составляет 242 тыс. 240 грн.

Напомним, 20 июня в Бердичеве задержали мэра Сергея Орлюка по подозрению в вымогательстве и получении взятки. По данным полиции, в авто должностного лица обнаружили валюту.