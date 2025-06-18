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18 июня 2025, 13:15

В Кривом Роге во время выезда на семейный конфликт полиция обнаружила посев конопли

18 июня 2025, 13:15
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фото: Патрульная полиция Кривого Рога
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В Долгинцевском районе Кривого Рога бытовая ссора неожиданно обернулась обнаружением правонарушения

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.

Местная жительница обратилась в полицию из-за конфликта с бывшим сожителем. По ее вызову прибыл патруль, однако во время общения с женщиной инспекторы заметили во дворе необычные растения.

Правоохранители зафиксировали, что на территории домохозяйства растут кусты, похожие на коноплю. После обнаружения предполагаемого наркосодержащего посева патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Та, в свою очередь, оформила обнаруженное согласно процедуре и изъяла растения для дальнейшей экспертизы.

Согласно части 1 статьи 310 Уголовного кодекса Украины, выращивание от 10 до 50 кустов конопли уже считается уголовным преступлением. Нарушение настоящей статьи предусматривает штраф, ограничение свободы или даже заключение до 3 лет. В случае повторного правонарушения или значительно большего количества растений, лицу может грозить до семи лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается следствие. Окончательное количество изъятых кустов и правовая квалификация инцидента будут установлены после проведения экспертных исследований.

Напомним, на Волыни мужчина хранил почти килограмм каннабиса и выращивал более 200 растений конопли.

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