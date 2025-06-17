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17 июня 2025, 21:15

На Волыни мужчину, убившего бывшую жену и ее мать, отправили за решетку

17 июня 2025, 21:15
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Фото: Нацполиция
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На Волыни прошло первое заседание по делу об убийстве двух женщин. Подозреваемого отправили за решетку

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

35-летнего мужчину, который убил свою бывшую жену и ее мать, отправлен под стражу. Ему грозит лишение свободы от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества.

Также в полиции рассказывали, что потерпевшая ранее уже обращалась в милицию. Полицейские в 2021 и 2023 годах открывали протокол и уголовное производство. Однако производство закрыли, потому что, по словам представителей полиции, поступило соответствующее ходатайство заявительницы об отказе от поддержания уголовного обвинения в суде.

В местных СМИ сообщали, что 17 июня в Ковеле прошло прощание с матерью и дочерью, которых убил бывший зять.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что на Волыни 35-летний мужчина ножом убил свою бывшую жену и ее мать. Двое малолетних детей остались сиротами. Об убийстве мужчина сообщил сам, обратившись в полицию.

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