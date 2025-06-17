фото: ДнепроОВА.

В Днепре состоялось очередное заседание Совета обороны области, на котором рассматривались ключевые вопросы безопасности региона

Об этом сообщает Відомо Медіа, передает RegioNews.

Участие в совещании приняли представители военного командования, силовых структур и ГСЧС. К обсуждению также дистанционно присоединились главы районных администраций.

Особое внимание было уделено ситуации в Синельниковском районе, где некоторые населенные пункты находятся под постоянными обстрелами. Из-за угрозы жизни людей обсудили возможность принудительной эвакуации местного населения. Речь шла, в частности, о координации действий спасателей, правоохранителей и гуманитарных служб, вовлеченных в процесс эвакуации.

Кроме того, обсудили темпы строительства фортификационных сооружений, ход мобилизационных процессов и другие мероприятия, направленные на усиление обороноспособности региона. Представители власти подчеркнули необходимость тесного взаимодействия между всеми службами для эффективного реагирования на текущие угрозы.

По словам участников совещания, координация между районами и областным центром осуществляется в режиме 24/7. Подчеркивается, что защита мирного населения, особенно детей, остается ключевым приоритетом в условиях полномасштабной войны.

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