Фото: Полиция Черкасской области

В Каменце Черкасской области состоялось прощание с погибшим на фронте правоохранителем

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews.

В Донецкой области, во время выполнения боевого задания, погиб старший лейтенант полиции Андрей Шевченко. Он проходил службу в стрелковом полку полиции особого назначения Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Похороны прошли в родном городе погибшего. На церемонию прощания пришли его родители, собратья, коллеги и жители громады. Люди почтили память полицейского минутой молчания и склонили головы в знак скорби.

Андрей Шевченко погиб, выполняя боевое задание в зоне боевых действий. Его служба проходила в условиях повышенной опасности, как и работа многих правоохранителей, участвующих в обороне страны. В полиции Черкасской области отметили, что он был ответственным и надежным коллегой.

Родные, друзья и командование подразделения выразили соболезнования. В полиции сообщили, что память об Андрее сохранится среди служивших вместе с ним.

Напомним, бывшая супруга ведущего Максима Нелипы объяснила, почему она с детьми не пришла на церемонию прощания в Киеве.