Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр оперативный", передает RegioNews.

В Днепре на проспекте Поля возле цветочного магазина обнаружили взрывоопасный предмет - гранату. Ее нашли прямо у лестницы, ведущей ко входу в заведение.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и специалисты по взрывотехнической службе. Они оцепили территорию вокруг магазина, чтобы обезопасить прохожих и предупредить возможные риски.

Правоохранители провели осмотр находки и обеспечили ее безопасное изъятие. В настоящее время идет расследование обстоятельств появления гранаты в общественном месте. Местная полиция обращается к жителям с просьбой быть внимательными и сообщать о подозрительных предметах.

Напомним, Каменское получит новые трамваи.