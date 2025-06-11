В Днепре возле цветочного магазина нашли гранату - полиция оцепила территорию
На проспекте Поля в Днепре обнаружили опасное взрывное устройство - гранату, которую оперативно изъяли взрывотехники
Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр оперативный", передает RegioNews.
В Днепре на проспекте Поля возле цветочного магазина обнаружили взрывоопасный предмет - гранату. Ее нашли прямо у лестницы, ведущей ко входу в заведение.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции и специалисты по взрывотехнической службе. Они оцепили территорию вокруг магазина, чтобы обезопасить прохожих и предупредить возможные риски.
Правоохранители провели осмотр находки и обеспечили ее безопасное изъятие. В настоящее время идет расследование обстоятельств появления гранаты в общественном месте. Местная полиция обращается к жителям с просьбой быть внимательными и сообщать о подозрительных предметах.
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