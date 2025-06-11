СБУ и полиция будут проводить спецоперацию во Львове для выявления диверсантов

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Правоохранители будут проводить меры безопасности во Львове

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление СБ Украины во Львовской области.

Как отмечается, Служба безопасности будет проводить контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории города. Львов, которые продлятся с 12 по 16 июня этого года.

К мерам безопасности также будут привлечены работники Национальной полиции.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

"Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства и повышения безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины. Меры безопасности будут проходить с учетом правового режима военного положения", - говорится в сообщении.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

Напомним, во Львове дети принесли в школу оружие.