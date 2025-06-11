Фото: Днепровский городской совет

Об этом сообщает Телеграмм-канал "Днепр областной", передает RegioNews.

Каменское в ближайшее время получит новый общественный транспорт. Предприятие "Татра-Юг" заключило договор на поставку современных трамвайных вагонов длиной 15 метров. Общая сумма контракта составляет 14,3 миллиона евро, что равняется примерно 680 миллионам гривен.

Соглашение подписано в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины II". Этот проект финансируется Европейским инвестиционным банком, активно поддерживающим развитие инфраструктуры в Украине. Ожидается, что обновленный транспорт улучшит условия перевозки пассажиров и сделает поездки более комфортными.

Первые трамвайные вагоны должны прибыть в Каменское в течение года после внесения предоплаты. Снабжение всех вагонов планируют завершить в течение 32 месяцев с начала действия контракта.

Новые трамваи - это важный шаг для повышения качества транспортных услуг в городе. Власти Каменского подчеркивают, что обновление общественного транспорта будет способствовать снижению нагрузки на дороги и улучшит экологическую ситуацию.

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