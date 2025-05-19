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19 мая 2025, 20:45

Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: в ОВА показали последствия

19 мая 2025, 20:45
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Фото: ОВА
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Россияне в очередной раз ударили по Никопольщине. В результате атаки изуродованы дома

Об этом сообщил глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, россияне 18 мая снова атаковали Никопольщину артиллерией и дронами-камикадзе. Под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. В результате атаки врага повреждены промышленное предприятие, два частных дома, столько же многоэтажек. Также изуродованы хозяйственная постройка и линия электропередач.

"Накануне ночью российские войска направили БпЛА по Маломихайловской общине Синельниковского района. Там возник пожар, который спасатели потушили. По уточненным данным, из-за вчерашней атаки в этой же общине потрощены".

Напомним, ранее россияне атаковали Купянск из авиации. В результате вражеского удара пострадали трое мирных жителей. Из-за удара повреждены жилые дома.

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