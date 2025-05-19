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19 мая 2025, 16:55

В Донецкой области из-за атаки россиян супружеская пара оказалась под завалами

19 мая 2025, 16:55
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Ночью российские оккупанты атаковали поселок на Донетчине. В результате атаки врага дом уничтожен до основания, люди оказались под завалами

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Ночью россияне нанесли удар по Ильиновке (Донецкая область). Под завалами дома оказались два человека. Также еще три дома были разрушены в результате атаки врага.

Спасатели достали из-под завалов 50-летнюю женщину и 48-летнего мужчину. Аварийно-спасательные работы уже завершены.

Ранее в соцсетях сообщали, что мужчина и женщина, спасшиеся из-под завалов, — это супружеская пара. Также в сети говорили, что дом уничтожен практически до основания.

Когда уже было светлее на улице, хозяева разрушенного дома пошли искать свою собаку. К счастью, животное выжило и им удалось достать любимца из-под завалов.

Напомним, что 17 мая россияне обстреляли Херсонскую область. Сообщалось, что 8 местных жителей получили ранения. В частности, враг повредил жилые дома.

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