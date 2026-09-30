С 22 октября для ВПЛ вступают в силу новые правила: что изменится

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С 22 октября вступают в силу новые правила для внутренне перемещенных лиц. Изменения будут касаться, в частности, документов ВПЛ, сообщения об изменении места жительства, а также прав студентов и вопросов поиска жилья

Об изменениях рассказала юрист общественной организации "Захист Держави" Виктория Кабаль, передает RegioNews .

В частности, говорится, что внутренне перемещенным лицам следует обратить внимание на дальнейшее использование бумажных справок ВПЛ. Отдельно определены правила, которые следует соблюдать в случае изменения места жительства.

Также новые правила подразумевают изменения для студентов. Кроме того, ВПЛ будут иметь дополнительные возможности в вопросах поиска жилья.

Юрист призывает внутренне перемещенные лица ознакомиться с нововведениями, чтобы не потерять соответствующий статус и государственную помощь.

Напомним, что в сентябре 2026 года были уточнены отдельные положения порядка предоставления помощи на жительство ВПЛ . В частности, предусмотрена возможность получения выплат в течение шести шестимесячных периодов вместо пяти.