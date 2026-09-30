В Черкасской области сообщили о подозрении мужчине, сорвавшему чествование погибших героев

Фото: полиция Черкасской области

В Шполе Черкасской области 40-летнему ранее судимому местному жителю сообщили о подозрении в хулиганстве

Об этом сообщили в полиции Черкасской области, передает RegioNews .

По данным полиции, во время церемонии чествования погибших военнослужащих мужчина преградил путь чиновнику городского совета и облил его жидкостью в лицо.

Инцидент произошел 24 августа, в День Независимости Украины, во время церемонии возложения цветов к Аллее Славы погибших воинов в Шполе. На мероприятии присутствовали семьи павших военнослужащих и их дети.

По данным правоохранителей, мужчина вместе с другими участниками одной из общественных организаций преградил путь чиновнику городского совета. После этого он достал бутылку с жидкостью и облил чиновника в лицо.

Присутствующие, в том числе семьи погибших военнослужащих, пытались остановить мужчину и просили его прекратить противоправные действия и не унижать памятное место. По данным полиции, он не реагировал на эти призывы.

В полиции отмечают, что из-за инцидента церемония фактически была сорвана. Событие повлекло за собой общественный резонанс: люди выражали возмущение действиями участников общественной организации в социальных сетях и медиа.

По факту происшествия работники сектора дознания Звенигородского районного отдела полиции открыли уголовное производство. Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли доказательства, которые должны пройти необходимые экспертизы.

Кроме того, полицейские опросили около 50 свидетелей и очевидцев. Сотрудники криминального анализа также проработали видеозаписи с мероприятия.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает штраф, общественные работы, арест или ограничение свободы.

Дознаватели полиции при процессуальном руководстве Звенигородской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении.

В полиции Черкасщины подчеркнули, что подобные действия причиняют боль семьям погибших военнослужащих и оскорбляют память погибших воинов, защищая Украину. Правоохранители отметили, что за противоправные действия, в частности, во время памятных мероприятий, предусмотрена ответственность по закону.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.