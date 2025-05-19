Россияне ударили по Краматорску: есть пострадавшие
В понедельник, 19 мая, российская армия обстреляла Краматорск Донецкой области
Об этом сообщил глава Краматорской МВА Александр Гончаренко, передает RegioNews.
Оккупанты попали по частному сектору. По предварительной информации, есть пострадавшие.
"Устанавливаем последствия российского обстрела, работают все соответствующие службы", – отметил чиновник.
Напомним, 19 мая российские военные ударили БпЛА типа "Молния" по Киевскому району Харькова.
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