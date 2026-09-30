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30 сентября 2026, 17:35

В Черкасской области депутат "заработал" на песке более полумиллиарда

30 сентября 2026, 17:35
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Фото: прокуратура
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В Черкасской области разоблачили депутата. Он организовал схему на незаконной добыче песка

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в 2022 году три человека незаконно добыли 23 тыс. кубометров песка, нанеся государству более 508 миллионов убытков.

В 2024 году директор общества Киевской области создал и возглавил организованную группу для продолжения незаконной добычи. Вблизи села Коробовка злоумышленники добыли около 11 тыс. кубометров песка. Разрешений на это у них не было. Злоумышленники использовали спецтехнику под видом создания искусственных водоемов.

Ущерб государству от этого эпизода составляет почти 240 млн грн, а от продажи песка участники получили не менее 254 тыс. грн. Из них почти 148 тыс. грн – наличными, еще 106 тыс. грн поступили на банковский счет депутата.

Напомним, что военнослужащему одного из пограничных отрядов Государственной пограничной службы Украины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки человека через государственную границу.

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